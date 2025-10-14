Мишустин рассказал о помощи россиянам в трудоустройстве

По словам премьер-министра, повышается и эффективность службы занятости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российские власти оказывают гражданам помощь в трудоустройстве. В частности, с сентября запущена программа профориентации обучающихся и выпускников, усилено кадровое планирование, совершенствуется целевое обучение и повышается эффективность службы занятости, сообщил на стратегической сессии правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.

"Оказываем гражданам помощь с трудоустройством. Так, с сентября запущена программа профориентации обучающихся и выпускников. Ее мероприятия объединяют деятельность школ, вузов и колледжей, служб занятости, органов исполнительной власти. Это единый механизм, который позволяет сформировать карьерный путь учащихся - от выбора профессии до трудоустройства", - рассказал глава кабмина.

Мишустин отметил, что власти формируют прогноз перспективной потребности в кадрах, и если раньше оценивалась ситуация на пять лет, то теперь уже на семь лет, что позволяет выстроить более долгосрочные модели и планировать ресурсы.

"Кроме того, совершенствуем целевое обучение. С прошлого года все процедуры - от подачи работодателям заявок до заключения договора - ведутся на единой цифровой платформе "Работа в России". Это делает механизм прозрачным, удобным для участников", - пояснил премьер.

По его словам, повышается и эффективность службы занятости. "До конца текущего года будет модернизировано около 1 400 центров. Полностью процесс планируем завершить в 2028 году", - сообщил Мишустин.

Глава правительства также заверил, что и в дальнейшем по всей стране будут создаваться условия для того, чтобы граждане могли строить карьеру и получать достойную зарплату.