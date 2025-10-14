Минфин 15 октября проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД двух выпусков

Заявки можно подать через Мосбиржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ проведет 15 октября аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26251 с погашением 28 августа 2030 года и ОФЗ-ПД выпуска 26246 с погашением 12 марта 2036 года в объеме остатков, доступных для размещения в этих выпусках.

Заявки на аукционы можно подать через Мосбиржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу.

Расчеты по заключенным сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.