Минпромторг представит предложения о возможности отсрочки нового утильсбора

В министерство поступало много обращений от граждан через социальные сети и от бизнес-объединений на эту тему, отметил его глава Антон Алиханов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ на этой неделе доложит свои предложения относительно возможности отсрочки введения новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Как отметил министр, в Минпромторг поступало много обращений от граждан через социальные сети и от бизнес-объединений на эту тему, министерство предварительно уже рассматривало ее. По его словам, если рассматривать поставки из Китая или других азиатских стран, то в среднем от момента оплаты до растаможки проходит около 30 дней. Но некоторые граждане заказывали автомобили и в Европе, и в США, "поэтому для них, конечно, сроки доставки могут быть несколько больше".

"С учетом того, что мера по пересмотру утильсбора была объявлена 12 сентября, мы будем учитывать эти факторы, в том числе те, кто заказывал не только на азиатских рынках, но и на других рынках, европейских и американских, будем учитывать скажем так, то, что они уже везут, уже находятся в пути, поэтому посмотрим сейчас более внимательно. И Денису Валентиновичу (Мантурову, первому вице-премьеру РФ - прим. ТАСС) на этой неделе и руководителю правительства будем докладывать наши предложения", - сказал он.

Как сообщили ранее в секретариате Мантурова, первый вице-премьер по итогам рассмотрения обращения "Деловой России" поручил Минпромторгу РФ представить предложения по возможной отсрочке введения новых правил расчета утильсбора на автомобили. В секретариате отмечали, что необходимо проработать и представить варианты расширения переходного периода, чтобы обеспечить возможность завершения действующих заказов по текущим правилам.