ГД одобрила в I чтении освобождение от НДС выплат процентов по вкладам в драгметаллах

Из буквального прочтения действующей нормы кодекса следует, что от налогообложения НДС освобождаются только займы, выданные банками за счет драгоценных металлов, привлеченных во вклады, отметили в правительстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому не подлежат налогообложению НДС операции по выплате банками процентов в драгоценных металлах в слитках по договору банковского счета (вклада) в драгметаллах. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

"Проценты по вкладам в российской или иностранных валютах не облагаются НДС. Для создания равных экономических условий и повышения привлекательности вкладов в драгоценных металлах налогообложение НДС процентов по вкладу в драгоценных металлах не должно отличаться от налогообложения процентов по иным видам банковских вкладов", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, в целях устранения возможной неопределенности при выдаче займов в драгоценных металлах предлагается пункт 3 статьи 149 Налогового кодекса РФ дополнить нормой, согласно которой не подлежат налогообложению НДС операции по размещению банками драгоценных металлов, не привлеченных во вклады. Из буквального прочтения действующей нормы кодекса следует, что от налогообложения НДС освобождаются только займы, выданные банками за счет драгоценных металлов, привлеченных во вклады, отмечают в правительстве.