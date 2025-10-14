Депутат ГД Немкин: позиция Google по безопасности детей - уход от ответственности

По утверждению корпорации, использование искусственного интеллекта и поведенческих данных для верификации возраста будет сложным и неудовлетворительным решением

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Позиция американской корпорации Google о том, что принятый в Австралии закон, запрещающий использовать соцсети детям младше 16 лет, будет "чрезвычайно сложно" соблюдать, выглядит попыткой минимизировать ответственность за безопасность несовершеннолетних в интернете. Такое мнение озвучил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Как сообщает агентство Reuters, в Google считают, что эта инициатива не повысит безопасность детей в интернете. В июле 2025 года австралийское правительство приняло решение о включении видеохостинга YouTube в число платформ, которые подпадают под закон.

"Вместо того чтобы поддержать инициативы, направленные на защиту детей от негативного воздействия онлайн-среды, корпорация, очевидно, больше озабочена сохранением своей прибыли. Такое отношение к защите младшего поколения вряд ли оправдано, особенно в условиях возрастающих угроз, таких как кибербуллинг, доступ к вредоносному контенту и даже манипуляции через рекламу и фальшивые новости", - заявил Немкин.

По утверждению Google, использование искусственного интеллекта и поведенческих данных для верификации возраста будет сложным и неудовлетворительным решением. Однако компании, которые монетизируют пользовательские данные, не должны уклоняться от ответственности за их защиту, уверен парламентарий. "Проблема не в технологиях, а в нежелании крупных корпораций инвестировать в решения, которые могут снизить их доходы", - добавил он.

По мнению Немкина, подход Google к онлайн-безопасности, в котором вместо запрета предлагается усилить родительский контроль, звучит как попытка переложить ответственность на других. "Социальные сети обладают уникальными возможностями для вмешательства на всех этапах взаимодействия пользователей с контентом, и эти возможности должны быть использованы для создания безопасной среды. К тому же, вывод о том, что запрет не улучшит безопасность детей, - это не что иное как попытка оправдать свои интересы, а не реальную заботу о благополучии пользователей. Google и другие платформы должны не только учитывать интересы пользователей, но и активно поддерживать инициативы, которые помогут обеспечить более безопасное пространство для детей", - пояснил парламентарий.

Австралийский парламент принял закон в ноябре 2024 года. Ограничения вступят в силу 10 декабря 2025 года. После этого власти Австралии потребуют от технологических компаний и руководства социальных сетей принять меры по контролю возраста пользователей. В случае нарушения положений нового законодательства им будет грозить штраф в размере до 50 млн австралийских долларов (около $32 млн).