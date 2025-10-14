В Адыгее урожайность зерновых на 23% превысила показатели 2024 года

В среднем она составила 57,5 ц/га

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 14 октября. /ТАСС/. Аграрии Адыгеи, несмотря на неблагоприятные погодные условия, добились высокой урожайности зерновых культур - озимой пшеницы, рапса и озимого ячменя. В среднем она составила 57,5 ц/га, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

Средняя урожайность озимых культур в Адыгее в 2024 году составила 46,8 ц/га.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия в этом году, аграриям Адыгеи удалось достичь высокой урожайности зерновых, которая в среднем по республике составила 57,5 ц/га. Этот значительный результат стал возможен благодаря трудолюбию наших сельхозпроизводителей, грамотной поддержке на всех уровнях и внедрению современных агротехнологий. На прошедшей в Москве агропромышленной выставке "Золотая осень" наша республика была названа среди топ-5 регионов РФ по урожайности зерна, заняв вторую строчку рейтинга", - написал Кумпилов.

Глава республики уточнил, что в целом под озимые культуры было засеяно порядка 108 тыс. га. По предварительным данным, валовой сбор основной продовольственной культуры - озимой пшеницы составил 543 тыс. тонн, что на 20% больше прошлогоднего показателя. Также собрали 29,5 тыс. тонн озимого рапса, существенно увеличив урожай этой культуры - на 72,5% Чуть выше прошлогодних и показатели по озимому ячменю: намолочено 42,6 тыс. тонн.

Руководитель региона также рассказал, что работы на полях продолжаются, в частности, завершается сбор урожая пропашно-технических и овощных культур. Одновременно аграрии Адыгеи ведут сев озимых культур под урожай будущего года. Всего планируется засеять 110 751 га, в том числе озимые зерновые культуры займут площадь 97 305 га. Сев озимого рапса уже завершен на площади 13 361 га.

"Мы делаем все, чтобы следующий сельскохозяйственный сезон стал не менее успешным, а продовольственная безопасность наших граждан оставалась на высоком уровне. Для этого при поддержке правительства РФ продолжаем развивать сельское хозяйство как один из ключевых элементов нашей экономики, выполняем обозначенные президентом страны задачи по повышению рентабельности отрасли, в том числе за счет нового нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", - добавил Кумпилов.