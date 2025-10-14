МЭР предлагает снять ограничения со сверхурочной работы с повышением оплаты

В ведомстве считают, что крайне важной задачей остается обеспечение гибкости рынка труда

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предлагает снять ограничения по возможностям сверхурочной работы с соответствующей повышенной оплатой. Об этом говорится в справочных материалах к стратегической сессии по реализации макроэкономической политики для устойчивого роста, снижения бедности и доходного неравенства, подготовленных Министерством экономического развития России.

"В условиях охлаждения экономики, кадры - главный дефицитный ресурс, выдержать такие темпы можно только за счет комплексной работы с производительностью. На всех уровнях экономики. Поэтому крайне важной задачей остается обеспечение гибкости рынка труда, - отмечается в документе. - Возможность межотраслевого и межрегионального перетока рабочей силы. Эффективное вовлечение в экономику тех категорий, которые менее активно участвуют в рынке труда".

Речь идет о таких категориях, как молодежь, пенсионеры, люди с ограничениями здоровья.

"Снятие ограничений по возможностям сверхурочной работы с соответствующей повышенной оплатой", - добавляют авторы материалов.

В Минэкономразвития также указали, что крайне важным фактором роста экономики становится повышение производительности труда, а также исключение избыточных обязательных требований и принятие иных системных мер по улучшению регуляторики.

"Это особенно важно для перехода к экономике высоких зарплат, о чем неоднократно говорил президент", - полагают в министерстве.