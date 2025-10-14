Минфин не планирует отменять спецрежимы в Калининграде и на острове Русский

Замминистра финансов Алексей Сазанов указал, что имеющиеся инвестиционные обязательства отвечают целям и задачам развития этих регионов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Планов отмены специальных правовых режимов в Калининграде и на острове Русский нет, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на пленарном заседании Госдумы.

"Планов отменять специальные режимы, которые существуют в Калининграде, на острове Русский, сейчас нет. Мы полагаем, что те инвестиционные обязательства, которые есть для новых резидентов, это как минимум 300 млн рублей проинвестировать в течение трех лет с момента переезда, - они отвечают целям и задачам развития данных регионов", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает единые принципы предоставления налоговых льгот для участников особых экономических зон, территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, Арктической зоны и ряда других специальных режимов.