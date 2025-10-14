Минтранс: решение по авиасообщению с Молдавией примут на основе интересов России

Работа, связанная с запуском новых международных рейсов, постоянно идет, отметил глава министерства Андрей Никитин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Решение о возобновлении прямого авиационного сообщения России с Молдавией будет приниматься на основе интересов РФ, сообщил журналистам глава Минтранса Андрей Никитин.

"Сейчас сформируют они власть. Исходя из того насколько эта власть будет дружественна России, мы будем принимать решение исходя из интересов нашей страны", - ответил Никитин на вопрос ТАСС.

Он добавил, что работа, связанная с запуском новых международных рейсов, постоянно идет. "Росавиация очень активно проводит переговоры с авиационными властями совершенно разных стран", - добавил он.

В 2022 году из-за событий на Украине в Молдавии ввели режим ЧП и закрыли воздушное пространство. В том же году запрет сняли. Молдавская авиакомпания Air Moldova попыталась возобновить полеты в Москву после многочисленных обращений граждан. Однако это решение сразу подвергли критике в контролирующей парламент проевропейской Партии действия и солидарности, заявив о необходимости придерживаться позиции стран ЕС в этом вопросе. Позже управление гражданской авиации Молдавии запретило полеты в РФ, мотивировав свое решение "обеспечением авиационной безопасности".

В июне 2025 года в Минтрансе заявляли, что Россия готова рассмотреть возможность возобновления авиаперелетов между Москвой и Кишиневом, прекращенных по инициативе молдавских властей. В июле Никитин говорил, что нужно налаживать транспортные связи между Россией и Молдавией. Он отмечал, что по внешним причинам существует ряд ограничений в части перевозок автотранспортом и в области воздушного сообщения. При этом в случае потепления отношений Россия готова содействовать в снятии ограничений на выдачу разрешений молдавским автоперевозчикам грузов.

В России проживают, учатся и временно работают сотни тысяч граждан Молдавии. Чтобы приехать домой, они вынуждены добираться в Москву с пересадками.