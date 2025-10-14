В России не перенесут срок вступления в силу закона о локализации авто для такси

Глава Минпромторга Антон Алиханов отметил, что в постановлении правительства есть три основания для допуска автомобилей к рынку такси

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Срок вступления в силу закона о локализации автомобилей для работы в такси переноситься не будет, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Срок вступления в силу закона точно переноситься не будет. <…> Он принят не так давно, и он не вступил еще в силу. Поэтому не видим смысла сейчас говорить о переносе", - сказал он.

Как напомнил министр, в постановлении правительства есть три основания для допуска автомобилей к рынку такси: уровень локализации, перезаключение специнвестконтрактов в определенные сроки и отдельное решение правительства.

"Мы соответствующие предложения готовим, но тоже будем исходить и отталкиваться в первую очередь от уровня локализации этих автомобилей. Да, у нас есть и все площадки запущены, перезапущены, сборочные, производственные в нашей стране. И мы сейчас оцениваем, какие из этих автомобилей являются, скажем так, достойными с точки зрения уровня локализации, чтобы мы допустили их на рынок такси", - отметил он.

При этом Алиханов подчеркнул, что производящиеся в Тульской области автомобили Haval точно попадут в предложения Минпромторга по допуску к работе в такси.

О перечене авто для работы в такси

1 октября Минпромторг опубликовал первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Под соответствующие критерии попадают более 20 моделей от шести отечественных брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич".

Позднее в Минпромторге сообщали, что список автомобилей, подходящих под критерии закона о локализации такси, планируется расширить до 1 марта 2026 года, в том числе производящимися в России моделями брендов Haval, Tenet и выпускающимися на "Автоторе" машинами. Итоговый перечень автомобилей для работы в такси появится ближе к 1 марта следующего года, он будет дополняться при выполнении автопроизводителями условий по локализации и СПИК, отмечали в Минпромторге.

Закон вступит в силу 1 марта 2026 года. Его требования будут распространяться на автомобили, включаемые в региональные реестры легкового такси. Исключение составляют регионы с отсрочкой - Калининградская область, Сибирский федеральный округ и Дальний Восток.