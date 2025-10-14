В Воронеже реализуют новый проект комплексного развития территории

Жилой квартал по проекту КРТ появится на территории бывшего экскаваторного завода

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 14 октября. /ТАСС/. Администрация Воронежа заключила договор о реализации проекта комплексного развития территории (КРТ), который затронет местность, прилегающую к Московскому проспекту и улице Электросигнальной. В городе уже реализуются четыре проекта КРТ со сроками завершения в 2034-2036 годах, сообщил ТАСС глава городского округа Воронеж Сергей Петрин.

"Подписан договор о комплексном развитии части территории, прилегающей к Московскому проспекту и улице Электросигнальная. Такая инициатива поступила от правообладателей этих земель, которые и займутся возведением объектов. <…> В городском округе город Воронеж были заключены четыре договора о комплексном развитии территорий", - сказал Петрин.

Новый жилой квартал по проекту КРТ появится на территории бывшего экскаваторного завода, там намерены создать дошкольное учреждение, рассчитанное на 200 детей, также застройщик должен обеспечить разработку проекта реконструкции школы №18, увеличив в ней количество мест до 1,3 тыс. Полностью завершить работы планируют до 2036 года, ранее проект развития этого участка рассмотрели на архитектурной комиссии, на градостроительном совете его утвердил губернатор Александр Гусев. Глава региона отмечал, что на территории бывшего завода размещено множество небольших производств, складов и развлекательных объектов с высоким уровнем шума. Ради комфорта будущих жителей новых кварталов предложено выкупить часть объектов, а в отношении производств - предусмотреть переезд на площадки особой экономической зоны или индустриального парка.

В рамках реализации ранее заключенных договоров к 2034 году компания "Град-развитие" завершит проект на территории жилой застройки площадью 6,17 га, компания "К.И.Т." закончит работы на площади 6,28 га. В 2035 году компания "Логистик 48" завершит проект на общей площади 18,17 га. В результате в городе будут расселены суммарно 144 дома общей жилой площадью более 70 тыс. кв. м.

В 2036 году, помимо завершения проекта по недавно заключенному договору, ожидается окончание работ по проекту КРТ на площади 12,5 га, которые выполняет компания "Выбор-юг" в Центральном районе Воронежа. Каждым из договоров также предусмотрены строительство или реконструкция социальных объектов, подчеркнул Петрин.

Кроме того, в Воронеже определены еще 13 участков, потенциально подходящих под цели КРТ. Так, 2 октября на градостроительном совете под председательством губернатора рассмотрели две новые площадки, подходящие для комплексного развития территории. Там подразумевается расселение ветхого и аварийного фонда, всего - семь домов общей площадью свыше 2,8 тыс. кв. м. Конкурсные процедуры по поиску застройщиков для них планируется провести не позднее февраля 2026 года.