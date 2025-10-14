На субсидии на приобретение отечественного ПО планируется выделять около 1 млрд рублей

Если мера будет востребована, финансирование может быть увеличено в 2027 и 2028 годах, отметил глава Минпромторга Антон Алиханов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Около 1 млрд рублей ежегодно планируется выделять на субсидии для приобретения предприятиями отечественного промышленного программного обеспечения (ПО) в ближайшие три года. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

В рамках механизма намечено обеспечивать финансирование до 50% затрат предприятий по субсидируемым направлениям расходов, максимальный размер предоставляемой субсидии составит 300 млн рублей.

"Планируемый объем финансирования определен на уровне 1 млрд рублей ежегодно. Форма предоставления - авансовая. Срок реализации проекта - не более трех лет", - сказал он. При этом как отметил Алиханов, если мера будет востребована, финансирование может быть увеличено в 2027 и 2028 годах.

По его словам, к приоритетным проектам в рамках реализации субсидии, отнесены проекты, которые обеспечивают внедрение ПО, направленного на повышение уровня цифровой зрелости и производительности труда, а также проекты, в рамках которых внедряется ПО из сформированного IT-ландшафта отраслей промышленности.

В настоящее время мера поддержки находится в стадии разработки, уточнил министр.

Ранее Алиханов сообщал, что Минпромторг РФ хочет с 2026 года вернуть действующую ранее меру поддержки по субсидированию перехода российских компаний на отечественное ПО.