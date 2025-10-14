В РФ выпуск промышленных роботов в 2025 году может превысить 700 штук

Глава Минпромторга Антон Алиханов отметил, что для вхождения в топ-25 стран по уровню плотности роботизации до 2030 года планируется нарастить объем производства более чем в 10 раз

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Выпуск российских промышленных роботов по итогам года может превысить 700 штук, а с учетом роботов, не входящих в реестр российской промышленной продукции, может составить более 1 тыс. единиц. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"К концу 2025 года объем производства российских промышленных роботов, по нашим прогнозам, превысит 700 штук, а если учитывать роботов, не входящих в реестр российской промышленной продукции, то объем составит более 1 000 единиц", - сказал он.

При этом для вхождения в топ-25 стран мира по уровню плотности роботизации до 2030 года планируется нарастить объем производства роботов более чем в 10 раз, отметил министр.

В 2024 году основными российскими производителями роботехники было выпущено 689 роботов, но с тех пор методика внесения в реестр была пересмотрена, уточнили в Минпромторге.