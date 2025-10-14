В ГД внесли законопроект об упрощении выдачи лицензий на продажу алкоголя

Срок рассмотрения заявлений соискателей лицензий на осуществление этого вида деятельности предложили сократить до 15 рабочих дней

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Правительство РФ предлагается упростить выдачу лицензий на продажу алкогольных напитков. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Документ подготовлен для оптимизации процедуры получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Законопроектом предусматривается сокращения сроков рассмотрения заявлений соискателей лицензий на осуществление этого вида деятельности с 30 календарных дней (с возможностью продления срока рассмотрения не более чем на 30 дней) до 15 рабочих дней (с возможностью продления срока рассмотрения не более чем на 25 рабочих дней).

Также законопроектом предусматривается сокращение перечня документов для получения лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Истребуемая для получения лицензии информация будет проверяться лицензирующим органом в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти.