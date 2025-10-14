Мантуров: введение правил расчета утильсбора на авто могут отсрочить на месяц

Первый вице-премьер РФ отметил, что новые правила могут вступить в силу в декабре

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили могут вступить в силу в декабре, на месяц позднее намеченного ранее срока, соответствующее поручение рассмотреть такую возможность дал Минпромторгу первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Что касается обращения от общественной организации, которое поступило вчера в мой адрес, я уже дал поручение Антону Андреевичу (Алиханову, главе Минпромторга - прим. ТАСС) и Минпромтору рассмотреть возможность на предмет перенесения на месяц срока введения этого решения", - сказал Мантуров на пленарном заседании в Госдуме.

"Я уверен, что мы найдем оптимальный вариант, и это всех должно удовлетворить с точки зрения главного вопроса, собственно, который звучал. Это те машины, которые находятся на либо таможенной "очистке", либо находятся в транзите. Поэтому мы, естественно, не создадим сложности для населения", - подчеркнул первый вице-премьер.

Минпромторг РФ в сентябре подготовил проект постановления правительства РФ, согласно которому базовая ставка утильсбора на легковые авто формируется на основании типа и объема двигателя, а его мощность влияет на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. При этом сохраняются льготные коэффициенты для частных лиц, ввозящих иномарку с мощностью двигателя до 160 л. с. для личного пользования. Предлагаемой датой вступления в силу новых правил было 1 ноября 2025 года.

Ранее общероссийская общественная организация "Деловая Россия" попросила Мантурова рассмотреть возможность отсрочить вступление в силу нового механизма расчета утилизационного сбора на автомобили на срок, необходимый для завершения оформления таможенных процедур покупателями.

Минпромторг РФ на этой неделе доложит свои предложения относительно возможности отсрочки введения новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили, сообщил ранее журналистам Алиханов.