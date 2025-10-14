Токаев отметил заслуги "Лукойла" в укреплении отношений между Казахстаном и РФ

Президент республики отметил, что компания инвестировала в нефтегазовую отрасль страны более $12 млрд

АСТАНА, 14 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил заслуги компании "Лукойл" в укреплении партнерских отношений между Астаной и Москвой.

"Лукойл" вносит значительный вклад в укрепление партнерских отношений между Казахстаном и Россией. <...> "На Каспийском шельфе "Лукойл" совместно с "Казмунайгазом" приступил к реализации перспективных проектов "Каламкас-море" и "Хазар". <...> Кроме того, в настоящее время "Лукойл" участвует в развитии Каспийского трубопроводного консорциума, который также имеет особое значение для нашей страны", - приводит пресс-служба главы Казахстана его слова, сказанные на юбилейном мероприятии, посвященном 30-летию деятельности компании в республике.

Глава Казахстана напомнил, что "Лукойл" инвестировал в нефтегазовую отрасль страны более $12 млрд, добыв 94 млн тонн нефти и 60 млрд куб. м газа. По словам казахстанского лидера, в республике особое значение приобрела работа по осуществлению масштабной геологоразведки, запуску проектов по глубокой переработке сырья, цифровизации и внедрению технологий искусственного интеллекта.

Участниками проекта "Каламкас-море - Хазар" являются АО "НК "Казмунайгаз" (50%) и ПАО "Лукойл" (50%). Подписаны соглашения по проекту, и для его реализации создано совместное предприятие - оператор проекта ТОО "Kalamkas - Khazar Operating". В проект планируется привлечь более $6 млрд прямых инвестиций. В Минэнерго Казахстана сообщали, что работы по строительству морских платформ в рамках проекта начнутся в 2026 году на казахстанских верфях.

Месторождение Каламкас-море находится на северо-востоке Каспийского моря в 64 км от берега. Глубина там составляет 6-7 м. Месторождение представляет собой длинную и узкую структуру длиной около 50 км и шириной до 6 км. Месторождение Хазар расположено в 30 км к юго-западу от Каламкас-море и в 65 км к северо-западу от полуострова Бузачи. Месторождения имеют подтвержденные запасы, поставленные на баланс Республики Казахстан.