Россия первой в мире создает правовое регулирование беспилотного движения

Важно, чтобы первоначальный закон определял общие рамки "и далее совместно с разработчиками, владельцами инфраструктуры, платформами, операторами связи, идентификации и навигации дорабатывался", отметил генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россия является первой в мире страной, создающей правовое регулирование высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС), параллельно проводя эксперименты в рамках беспилотных логистических коридоров. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.

"Минтранс России не просто идет в ногу со временем, а делает то, что никто в мире своевременно не выполняет - исключает разрыв между внедрением цифровых технологий и их регулированием. <…> Россия - первая в мире страна, создающая федеральное правовое регулирование ВАТС, параллельно проводя эксперименты в рамках уникальных беспилотных логистических коридоров", - сказал он.

Как отметил Райкевич, гипотезы и сценарии использования ВАТС будут расширяться и масштабироваться, поэтому важно, чтобы первоначальный закон определял общие рамки "и далее совместно с разработчиками, владельцами инфраструктуры, платформами, операторами связи, идентификации и навигации дорабатывался". "Это будет делать легче и быстрее, чем при хаотичном движении, от короткого зависит безопасность людей и, соответственно, перспективы самих ВАТС", - добавил он.

Райкевич добавил, что согласно законопроекту, порядок подключения к единой системе идентификации на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" будет устанавливаться кабмином. "Совместно с Минтрансом России мы уже начали централизованно собирать объективные количественные данные о пробеге ВАТС - подключены все беспилотные грузовики на трассах М-11 "Нева" и ЦКАД. Следующий шаг - сбор качественных показателей для оценки технологической зрелости, который ускорит переход от экспериментов к промышленной эксплуатации беспилотных грузовиков на главных дорожных магистралях нашей страны", - уточнил он.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев поручил Минтрансу и профильным ведомствам разработать законопроект о беспилотном движении, внести этот документ в правительство планируется в первом квартале следующего года. Савельев провел совещание по развитию беспилотного транспорта, на котором был утвержден план по внедрению на дорогах РФ транспортных средств пятого уровня автоматизации - полностью беспилотных грузовых автомобилей.

Дорожная карта предполагает создание правовой базы для использования высокоавтоматизированных транспортных средств на дорогах общего пользования, разработку и тестирование транспортных средств 5-го уровня автоматизации, а также разработку концепции развития рынка грузоперевозок с использованием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах до 2035 года.