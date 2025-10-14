Дуров: пользователи Telegram Франции должны знать пытающихся отнять их свободы

ЕС практически лишил пользователей права на приватность, отметил сооснователь мессенджера

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сооснователь Telegram Павел Дуров выразил мнение, что французские пользователи мессенджера должны знать имена тех, кто пытается отнять их свободы путем законопроекта Chat Control по слежке за онлайн-перепиской, прокомментировав разосланное мессенджером сообщение о законопроекте.

"Telegram отправил это сообщение всем своим пользователям во Франции по поводу Chat Control. Люди должны знать имена тех, кто пытается отнять их свободы", - написал он в своем Telegram-канале.

Как отмечается в сообщении мессенджера, которое приводит Дуров, ЕС практически лишил пользователей права на приватность. "Планировалось голосование за закон, который заставил бы приложения сканировать каждое личное сообщение, превращая телефоны всех в шпионские устройства", - говорится в сообщении. Там отмечается, что подобные меры, направленные на "борьбу с преступностью", ставят под угрозу только обычных граждан, чьи личные сообщения и фотографии могут быть скомпрометированы.

"Сегодня мы защитили приватность: резкий отказ Германии спас наши права. Но свободы все еще под угрозой. Пока французские лидеры настаивают на полном доступе к личным сообщениям, базовые права французов - и всех европейцев - остаются в опасности", - отмечается в сообщении, которое приводит Дуров.

О законопроекте Chat Control

Chat Control 2 - инициатива по обязательному сканированию личных сообщений на устройствах. Она предусматривает автоматическую проверку переписки пользователей мессенджеров, электронной почты и облачных хранилищ с целью выявления и предотвращения распространения материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми. Так, в случае принятия законопроект обяжет мессенджеры на территории стран ЕС, в том числе WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской), Telegram и Signal (в августе 2024 года Роскомнадзор заблокировал мессенджер на территории страны за нарушение законодательства РФ), сканировать личную переписку пользователей при помощи ИИ-алгоритмов.

Ранее, как отмечалось во второй части расследования Международной ассоциации по проверке фактов (Global Fact-Checking Network, GFCN), поступившем в распоряжение ТАСС, Европейский союз под видом борьбы с дезинформацией выстраивает систему законодательного контроля над информационными потоками. Таким образом, к августу 2025 года Евросоюз сформировал комплексную модель цифрового контроля на базе таких актов, как Закон о цифровых услугах (DSA), регулирующий деятельность крупнейших онлайн-платформ и поисковиков, и проект Chat Control 2 - инициатива по обязательному сканированию личных сообщений на устройствах.