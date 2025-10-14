Рынок акций на вечерней торговой сессии продолжил снижение

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в ходе вечерней торговой сессии продолжает демонстрировать снижение, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16:49 мск, индексы РТС и Мосбиржи на основной торговой сессии снижались на 1,79% и находились на уровне 985,79 пункта и 2 530,17 пункта соответственно, что стало минимальным значением.

По итогам 14 октябпя индексы закрылись в красной зоне: индекс Мосбиржи снизился до 2 541,49 пункта (-1,35%), а индекс РТС до 1 001,3 пункта (-0,25%).

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) в вечернюю сессию продолжил снижаться и опускался до 2 535,67 пункта (-1,58%), свидетельствуют данные торгов на 20:00 мск. К 20:47 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение до 2 537,58 пункта (-1,51%).

"Геополитическая напряженность продолжает оказывать давление на российский рынок акций", - считает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.