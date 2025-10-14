Аэропорт Якутска временно прекратил прием и выпуск самолетов

Причиной стал авиаинцидент с грузовым самолетом Ил-96

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Аэропорт Якутска временно прекратил прием и выпуск самолетов из-за авиаинцидента с грузовым самолетом Ил-96. Об этом сообщили в Росавиации.

"С 18:05 мск (00:05 по местному времени) по причине занятости ВПП самолетом Ил-96-400Т и проведения работ для его буксировки на место стоянки аэропорт Якутск временно прекратил прием и выпуск воздушных судов", - отмечается в сообщении.

Как отметили в Росавиации, во вторник, 14 октября в аэропорту Якутска около 17:30 мск (23:30 по местному времени) после посадки на завершающей стадии пробега по взлетно-посадочной полосе у грузового самолета Ил-96-400Т (регистрационный номер RA-96101) авиакомпании Sky Gates произошло разрушение нескольких пневматиков (авиашин) левой основной опоры шасси. "Специалисты агентства классифицировали произошедшее событие, как авиационный инцидент. Его расследованием, а также установлением причин произошедшего занимается Саха (Якутское) МТУ Росавиации", - говорится в сообщении.

Ключевая цель расследования состоит в установлении причин произошедшего и принятии мер по их предотвращению в будущем.

По предварительным данным, на борту находились девять человек, пострадавших нет. Воздушное судно перевозило груз из подмосковного аэропорта Жуковский (Раменское).