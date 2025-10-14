Минтранс разрабатывает меры по ограничению выбросов углекислого газа при авиарейсах

Авиакомпании, ежегодные выбросы которых на международных рейсах превышают 10 тыс. тонн CO2, будут обязаны вести мониторинг объемов потребления топлива и формировать отчеты о выбросах, уточнили в пресс-службе ведомства

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ и Минэкономразвития РФ разрабатывают методы мониторинга потребления авиатоплива и определяют отраслевые меры по ограничению выбросов углекислого газа при авиарейсах, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса.

"Для полноценного участия России в CORSIA Минтранс России совместно с Минэкономразвития России и авиакомпаниями прорабатывает ряд ключевых вопросов. В рамках внесения поправок в Воздушный кодекс и федеральный закон "Об ограничении выбросов парниковых газов" ФОИВами разрабатываются методы мониторинга потребления авиатоплива и определения отраслевых мер по ограничению выбросов", - говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, авиакомпании, ежегодные выбросы которых на международных рейсах превышают 10 тыс. тонн CO2, будут обязаны вести мониторинг объемов потребления топлива и формировать отчеты о выбросах. После независимой верификации отчетность будет предоставляться в уполномоченный орган.

"Расчет обязательств каждой авиакомпании будет определяться ее долей в общем объеме выбросов российского авиасектора. В случае превышения установленного лимита перевозчик будет обязан компенсировать избыточные выбросы. Компенсация будет осуществляться через приобретение углеродных единиц, одобренных ИКАО, или за счет использования низкоуглеродного топлива, что позволит снизить долю компании в общих выбросах и, соответственно, ее расходы на компенсации", - пояснили в Минтрансе.

Как рассказали в министерстве, в связи с глобальными усилиями по снижению воздействия авиаотрасли на климат, РФ ведет работу по адаптации национального законодательства для участия в CORSIA (Система компенсации сокращения выбросов углекислого газа для международной авиации). Там уточнили, что схема представляет собой свод глобальных рыночных мер для сокращения выбросов CO2 и "является первым в мире отраслевым механизмом такого масштаба". Основной целью системы называется не допущение превышения выбросов углекислого газа от международных полетов сверх уровней 2020 года, что достигается за счет компенсации любого роста выбросов выше 85% от уровня 2019 года через покупку авиакомпаниями углеродных единиц или использование устойчивого авиационного топлива.

"Что касается сроков реализации, схема CORSIA вводится поэтапно. После пилотного этапа в 2021-2023 годах, с 2024 по 2026 год проходит добровольная фаза. Обязательной для большинства стран-участниц ИКАО, включая Россию, схема станет с 2027 года", - отметили в Минтрансе РФ.