"Детский бюджет" Нижегородской области увеличат на 40%

Ожидаемая сумма составит почти 28 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Финансирование "детского бюджета" Нижегородской области на 2026 год, в том числе демографической программы "Основа", будет увеличено на 40% - почти до 28 млрд рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин по итогам нулевого чтения документа.

"Провели сегодня с депутатами заксобрания нулевое чтение бюджета области на 2026 год. Наши приоритеты прежние: это исполнение социальных обязательств (традиционно - более 60% от всех расходов), поддержка демографии, семей с детьми и участников СВО, реализация нацпроектов. Финансирование так называемого детского бюджета, в том числе демографической программы "Основа", увеличиваем более чем на 40% - с 19,5 до 27,9 млрд рублей", - сообщил он.

Никитин добавил, что продолжится реализация начатых масштабных проектов, среди которых строительство IТ-кампуса, станций метро, дублера проспекта Гагарина, а также модернизация общественного транспорта. "Часть расходов перенесем вправо, на 2027-2028 годы. Если позволит экономическая ситуация - вернемся к ним раньше. Пока мы ожидаем снижение ВРП на 1% при сохранении текущей кредитно-денежной политики профильных ведомств и небольшой рост (+2%) - при смягчении", - уточнил губернатор.

По данным Никитина, доходы бюджета без учета целевых федеральных средств спрогнозированы в объеме 294,9 млрд рублей. Планируемый объем расходов - 316,8 млрд рублей. "Очень рассчитываем на то, что кредитно-денежная политика позволит вернуться к долгосрочному экономическому росту, который является залогом улучшения благосостояния людей и параметров бюджета", - отметил глава региона.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем Telegram-канале написал, что в 2026 году развитие области будет зависеть от ряда факторов - величины ключевой ставки Центробанка (ЦБ) РФ, размера инфляции, планируемого роста налоговой нагрузки, а также так называемых неэкономических факторов. "В случае если в 2026 году будут выполнены намерения ЦБ в части снижения ключевой ставки и сдерживания инфляции на уровне 5-6%, рост экономики может составить до 2%", - пояснил он.

По информации Полякова, индекс промышленного производства в 2026 году ожидается в диапазоне от 98% по консервативному варианту и до 102,7% - по базовому. Он также добавил, что возможному экономическому росту будет способствовать удовлетворение отложенного потребительского спроса, который образовался в 2024-2025 гг. из-за сокращения потребительского кредитования. По данным заместителя губернатора, оборот розничной торговли в 2026 году может прирасти на 3%. "Несмотря на негативные тенденции, которые мы ожидаем в следующем году в экономике, в среднесрочной перспективе прогнозируется ежегодный рост реальной заработной платы, в том числе в 2026 году - плюс 2,9%. С учетом этого рост среднедушевого денежного дохода населения в реальном выражении планируется на уровне 102,6%", - уточнил Поляков.