Трамп: США могут перестать закупать у Китая масло

Это связано с отказом КНР от импорта американской сои, пояснил президент Соединенных Штатов

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Администрация США рассматривает возможность отказаться от импорта пищевого масла и других товаров из Китая за его отказ от закупок американской сои. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Считаю, что намеренный отказ Китая от покупки нашей сои, создающий трудности для наших фермеров, является актом экономической вражды. В качестве ответной меры мы рассматриваем возможность прекращения торговли с Китаем пищевым маслом и другими товарами", - написал он в Truth Social.

"Например, мы можем легко производить пищевое масло сами, нам не нужно покупать его у Китая", - добавил Трамп.