Трамп заявил, что был бы не против долларизации экономики Аргентины

По версии американского лидера, страны БРИКС якобы проводят политику "нападок на доллар"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что был бы не против долларизации экономики Аргентины. Такую позицию он изложил, отвечая на вопросы журналистов на встрече со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Белом доме.

На вопрос о том, поддержал бы он долларизацию в Аргентине, Трамп заявил, что оставит это на усмотрение специалистов по экономике в своей администрации. "Но я люблю доллар. Я занимаю очень твердую позицию по доллару, и любой, кто хочет заключать сделки в долларах, имеет преимущество над теми, кто этого не хочет", - отметил американский лидер.

При этом, по версии Трампа, страны БРИКС якобы проводят политику "нападок на доллар". "Я сказал, что если кто-то хочет быть в БРИКС, в этом нет ничего такого, но мы введем пошлины против вашей страны, и все вышли. Все выходят из БРИКС", - утверждал американский лидер.

В январе 2025 года правительство Аргентины разрешило указывать цены на товары и услуги в долларах и других иностранных валютах для приема платежей в них. Президент Аргентины в ходе предвыборной кампании обещал долларизацию экономики страны. После вступления в должность 10 декабря 2023 года глава государства уточнил, что речь идет о возможности свободно выбирать валюту для проведения операций, а не обязательном переходе на доллар.