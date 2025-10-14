В Петербурге 15 октября рассмотрят иск ЦБ о банкротстве банка "Таврический"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду рассмотрит заявление Центрального банка России о банкротстве Таврического банка. Информация о заседании опубликована на портале "Электронное правосудие".

2 сентября ЦБ отозвал у "Тавирческого" лицензию на осуществление банковских операций из-за полной утраты собственного капитала.

Согласно реестру обязательств Таврического банка перед вкладчиками, размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) составил в общей сложности 56,5 млрд рублей. По состоянию на 7 октября возмещение в пределах установленных лимитов получили уже более 47 тыс. вкладчиков из 57 тыс., размер страховых выплат превысил 52,7 млрд рублей. Максимальная сумма страхового возмещения составляет 1,4 млн рублей, в отдельных случаях - до 10 млн.

Таврический банк был основан в Санкт-Петербурге в 1993 году, в декабре 2014 года у организации начались проблемы с выдачей вкладов и средств с пластиковых карт. Тогда было принято решение спасти банк, санатором выбрали банк МФК, предложивший наиболее выгодные финансовые условия для санации. АСВ и ЦБ предоставили на эти цели кредит в размере 28 млрд рублей сроком на 10 лет. Из информации на сайте банка следует, что завершение его финансового оздоровления ожидалось к 1 июля 2035 года. По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе России.

На конец 2024 года в Таврическом банке был размещен 61 млрд рублей вкладов, процентные доходы составили 6,4 млрд рублей, чистый убыток - 10,5 млрд рублей.