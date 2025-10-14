Новак: доля дружественных стран в экспорте российской нефти достигла 94%

Доля стран АТР среди покупателей российской нефти выросла до 81%, отметил вице-премьер

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия успешно переориентировала экспорт энергоресурсов на дружественные страны, доля этих государств в поставках нефти достигла 94%, а поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) - 81%. Об этом в своей авторской колонке для газеты "Ведомости" написал вице-премьер РФ Александр Новак к Российской энергетической неделе.

"Россия уже заложила надежный фундамент под это сотрудничество, существенно переориентировав поставки углеводородов на дружественные рынки, в основном - в Азию. По сравнению с 2021 годом доля дружественных стран в экспорте нефти более чем удвоилась и достигла 94%, доля АТР выросла с 40% до 81%", - привел данные Новак.

Вице-премьер также сообщил о значительном росте экспорта газа на восточные направления. "В 2024 году в АТР была поставлена треть от экспортных объемов российского газа - это более 50 млрд куб. м поставок по трубе и в виде СПГ (рост более чем в 1,5 раза от уровня 2021 года)", - констатировал он.