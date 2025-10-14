Новак: Европа добровольно передала США право определять свою энергополитику

Вице-премьер РФ отметил, что мир движется к системе региональных кластеров

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Глобальная парадигма энергетики, основанная на диверсификации поставок, уходит в прошлое, уступая место эпохе региональных "энергетических крепостей". Об этом в своей авторской колонке для газеты "Ведомости" написал вице-премьер РФ Александр Новак к Российской энергетической неделе.

"Мир стремительно движется к формированию региональных кластеров - "энергетических крепостей" со своими правилами, ценами и валютами расчетов", - констатировал Новак.

По его словам, первой по этому пути пошла Европа, которая добровольно передала "своему заокеанскому партнеру право определять энергетическую политику на своей территории", написал он.

В ответ на это и под давлением политики США формируется энергокрепость "Россия - АТР", к которой, как предполагает вице-премьер, могут примкнуть и другие страны Глобального Юга и БРИКС с быстрорастущей экономикой и острой потребностью в доступных углеводородах.

"Возврат к прежней глобальной модели в обозримой перспективе маловероятен. Задача сегодня - не ностальгировать, а выстраивать стабильность в этой новой, более фрагментированной реальности", - заключил Новак.