Новак: Европа добровольно передала США право определять свою энергополитику
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Глобальная парадигма энергетики, основанная на диверсификации поставок, уходит в прошлое, уступая место эпохе региональных "энергетических крепостей". Об этом в своей авторской колонке для газеты "Ведомости" написал вице-премьер РФ Александр Новак к Российской энергетической неделе.
"Мир стремительно движется к формированию региональных кластеров - "энергетических крепостей" со своими правилами, ценами и валютами расчетов", - констатировал Новак.
По его словам, первой по этому пути пошла Европа, которая добровольно передала "своему заокеанскому партнеру право определять энергетическую политику на своей территории", написал он.
В ответ на это и под давлением политики США формируется энергокрепость "Россия - АТР", к которой, как предполагает вице-премьер, могут примкнуть и другие страны Глобального Юга и БРИКС с быстрорастущей экономикой и острой потребностью в доступных углеводородах.
"Возврат к прежней глобальной модели в обозримой перспективе маловероятен. Задача сегодня - не ностальгировать, а выстраивать стабильность в этой новой, более фрагментированной реальности", - заключил Новак.