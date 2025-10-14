Новак связал отключения в Испании и Португалии с рисками энергоперехода

Вице-премьер России указал, что ускоренный переход к зеленой энергетике формирует новые глобальные зависимости

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Ускоренный переход к зеленой энергетике создает системные риски для энергобезопасности, о чем свидетельствует масштабное отключение электричества в Испании и Португалии в апреле 2025 года. Такая оценка содержится в авторской колонке вице-премьера РФ Александра Новака для газеты "Ведомости" к Российской энергетической неделе.

"Ускоренный переход к зеленой энергетике, с одной стороны, открывает новые возможности, но с другой - создает системные уязвимости. Так, например, внедрение ВИЭ-технологий без использования промышленных накопителей энергии может привести к разбалансировке энергосистемы и снижению надежности потребителей. Масштабное отключение электроэнергии в Португалии и Испании в апреле этого года - наглядная демонстрация наступления такого рода рисков", - написал он.

Вице-премьер указал, что энергопереход формирует и новые глобальные зависимости. "Главной иллюстрацией этого сюжета выступают заградительные пошлины США и ЕС на китайские электромобили. Запад не может составить конкуренцию КНР, которая контролирует более 50% глобальной производственной цепочки - от добычи редкоземельных металлов до сборки электромобилей, тем самым позволяя себе держать цену на свою продукцию на 30% ниже, чем у американских и европейских производителей", - констатировал он.

По его словам, Китай стал флагманом ВИЭ-индустрии, сосредоточив 80% мирового производства солнечных панелей. При этом, как подчеркнул Новак, стремительный рост энергопотребления в КНР и других развивающихся экономиках требует использования всех видов энергоисточников, что делает баланс между климатическими целями и надежностью энергоснабжения главным вызовом.

В условиях регионализации, по мнению вице-премьера, ключом к успеху становится выстраивание новых, устойчивых форматов сотрудничества, подобных Форуму стран-экспортеров газа или ОПЕК+, которые стабилизируют рынки, "а значит справедливые цены на нефть, и обеспечивается надежность поставок потребителям".

По его словам, Россия, обладая одним из крупнейших в мире ресурсных потенциалов, активно адаптируется к новым реалиям. Россия диверсифицирует логистику, развивает партнерство с растущими рынками Азии, углубляет переработку и активно работает над созданием собственных компетенций в сфере низкоуглеродных технологий, включая водород и ВИЭ. "Уверен, Россия займет достойное место в архитектуре новых региональных энергетических рынков", - подчеркнул Новак.