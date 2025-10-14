Котировки акций аргентинских компаний упали после встречи Милея и Трампа

Бумаги газораспределительной компании Metrogas обесценились сильнее всего, на 11,4%

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 октября. /ТАСС/. Котировки акций аргентинских компаний показали падение после встречи президента южноамериканской республики Хавьера Милея с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом сообщила газета La Nacion.

Аргентинский биржевой индекс Merval, открывшийся ростом утром, после встречи снизился на 3,7%. Больше всего обесценились ценные бумаги газораспределительной компании Metrogas (-11,4%), оператора электросетей Transener (-9,5%) и банка Supervielle (-7,7%).

На встрече в Белом доме Трамп заявил, что поддержка Аргентины со стороны США зависит от результатов выборов, и если "Милей проиграет, то [власти США] не будут щедры с Аргентиной". Как отмечает La Nacion, перед встречей ожидалось, что на ней будет объявлено о торговом соглашении между странами или договоренностях о финансовой помощи.

Ранее президент Аргентины заявил, что правительство страны обсуждает с США возможные формы финансовой помощи для погашения задолженностей. В последние недели южноамериканская страна столкнулась с ростом странового риска и курса доллара. Падение стоимости песо ускорилось после прошедших 7 сентября выборов в законодательное собрание провинции Буэнос-Айрес, на которых правящая партия "Свобода наступает" заняла второе место, отстав от оппозиционной коалиции "Сила родины" более чем на 10 процентных пунктов. Голосованию было уделено повышенное внимание из-за парламентских выборов 26 октября.