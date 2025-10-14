"Банки.ру": "Золотое окно" максимальных ставок по вкладам закрылось

Ожидается "период плавного удешевления сбережений", отметила эксперт платформы Гаянэ Замалеева

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российский рынок сбережений после трех этапов снижения ключевой ставки Банка России вышел из фазы пиковых ставок, говорится в имеющемся у ТАСС исследовании "Банки.ру".

"Золотое окно" максимальных ставок уже закрылось. Впереди - период плавного удешевления сбережений", - указывает в исследовании эксперт "Банки.ру" Гаянэ Замалеева.

Так, по данным аналитиков "Банки.ру", с начала года средние ставки по классическим вкладам в крупнейших российских банках (топ-10) снизились с 14,7% до 10,1% годовых. Банки из топ-50 сократили доходность с 15,8% до 11,4%, а суммарно по всем банкам (топ-10 и топ-50) - с 15,1% до 11,1% годовых. Таким образом, снижение доходности в крупнейших банках оказалось наиболее существенным.

"Крупнейшие игроки традиционно предлагают самую скромную доходность по депозитным продуктам. Им проще планировать фондирование и быстрее наращивать объемы, соответственно, лучшие условия предлагаются только для текущих клиентов или в рамках краткосрочных промо-акций", - пояснила Замалеева. Средние и нишевые банки в свою очередь используют накопительные счета как инструмент конкуренции, стимулируя клиентов повышенной доходностью при активном использовании других продуктов, указала эксперт.

Согласно исследованию, наименее выгодными остаются вклады сроком от одного года и более, так как банки не готовы сохранять повышенные проценты на длинные периоды, ожидая дальнейшего снижения ключевой ставки. Эксперт подчеркивает, что кредитные организации закладывают в стратегию ожидание снижения стоимости денег - поэтому длинные депозиты теряют привлекательность. При этом банки активно используют краткосрочные акции и приветственные ставки. "Особенно через финансовые маркетплейсы, где возможен дополнительный бонус к доходности", - уточнила Замалеева.

"Для желающих зафиксировать доходность на длительный срок оптимальны депозиты сроком от 12 месяцев. Тем, кто предпочитает гибкость, эксперты рекомендуют учитывать дальнейшее снижение ставок и рассматривать альтернативные инструменты - облигации, фонды денежного рынка и другие формы размещения средств", - резюмируют в "Банки.ру".

Методология исследования

В основе анализа - средние процентные ставки по классическим вкладам (исключая узкопрофильные продукты) и накопительным счетам в российских банках. Данные сгруппированы по категориям банков в зависимости от их доли на рынке вкладов. Продукты также были ранжированы в зависимости от положения банков на рынке, учитывая размер портфеля вкладов на соответствующие отчетные даты.