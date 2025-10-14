Самые высокие средние зарплаты в России получают жители Чукотки

По данным Росстата, наиболее низкий средний заработок зафиксирован в Дагестане и Чечне

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Чукотский автономный округ и Москва лидируют среди регионов России по уровню средних заработных плат, при этом самые низкие средние зарплаты в России зафиксированы в Дагестане и Чечне. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые изучил ТАСС.

Так, среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников по полному кругу организаций в среднем по субъектам РФ в июле 2025 года составила 99 305 рублей.

В частности, самые высокие средние зарплаты оказались в Чукотском автономном округе - 211 тыс. рублей. Далее идут Москва - 178 тыс. рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ - 173 тыс. рублей, и Магаданская область - 172 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге показатель составляет 117 тыс. рублей. При этом самые низкие средние зарплаты зафиксированы в Кабардино-Балкарской Республике (50 тыс. рублей), Республике Дагестан (47 тыс. рублей), и Чеченской Республике (43 тыс. рублей).

Статистика представлена без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.