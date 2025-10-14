В ОП РФ поддержали создание государственной антифрод-системы

Она не будет иметь аналогов в мире, заявил член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ поддерживает создание ГИС (государственная информационная система) противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, она не будет иметь аналогов в мире. Об этом заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"ОП РФ поддерживает создание и скорейшее оперативное внедрение ГИС противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, а также интеграцию с другими действующими на сегодняшний день ГИС", - сказал Машаров.

Вместе с тем он отметил, что при принятии постановления правительства РФ в окончательной редакции во избежание неверного толкования следует детализировать содержание и перечень информации, в пункте, касающемся информационных ресурсов, распространяющих информацию, направленную на введение в заблуждение.

"К составу участников информационного взаимодействия с использованием информационной системы относится большой круг субъектов, в том числе федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ). В этой связи в целях повышения эффективности деятельности данной системы, а также ответственности указанных субъектов, предлагается указать закрытый перечень ФОИВов, являющихся соответствующими участниками информационного взаимодействия", - сказал Машаров.

По его словам, создаваемая ГИС в планируемом проектом постановления виде не будет иметь аналогов в мире, "поэтому крайне важно обеспечить максимальную защиту данной системы, так как она будет содержать информацию на весь преступный спрут, занимающийся дистанционным мошенничеством в отношении наших граждан".

Он отметил, что Россия с февраля 2022 года столкнулась с небывалыми "по объемам, циничности, наглости атакам" со стороны организованных преступных сообществ, занимающихся дистанционным, в том числе телефонным мошенничеством.

О системе

Антифрод-платформу для взаимодействия госорганов, банков, операторов связи, организаторов сервиса обмена мгновенными сообщениями и провайдеров хостинга создадут к 1 марта 2026 года. Она позволит эффективнее бороться с телефонным и онлайн-мошенничеством. Система будет работать на платформе "Гостех". Ее основными задачами станут: сбор и обмен данными о кибермошеннических действиях, автоматический обмен сигналами о подозрительных событиях, хранение информации о нарушителях и используемых ими абонентских номерах, выявление и учет фишинговых сайтов, ограничение доступа к опасным или мошенническим интернет-ресурсам, сбор статистики и аналитики по киберпреступлениям.

В системе будут участвовать Минцифры, ЦБ и кредитные организации, госорганы, Генпрокуратура, СК, МВД, операторы связи, владельцы соцсетей и сервисов размещения объявлений, провайдеры хостинга и др. Антифрод-платформа также будет взаимодействовать с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), автоматизированной системой обработки инцидентов (АСОИ ФинЦЕРТ), системами Роскомнадзора, реестром запрещенных сайтов и доменов.