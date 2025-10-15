Слуцкий предложил усилить ответственность недобросовестных управляющих компаний

Лидер ЛДПР внес идею увеличить с 12 до 24 месяцев срок, в течение которого повторное грубое нарушение требований приведет к отзыву лицензии

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил увеличить с 12 до 24 месяцев срок, в течение которого повторное грубое нарушение лицензионных требований приводит к отзыву лицензии управляющих компаний. Как сказал ТАСС политик, соответствующий законопроект разработан депутатами от ЛДПР и будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

"Предлагается усилить ответственность недобросовестных управляющих компаний. Срок, в течение которого повторное грубое нарушение лицензионных требований повлечет отзыв лицензии, будет увеличен с 12 до 24 месяцев", - сказал Слуцкий.

Парламентарий отметил, что такая мера станет серьезным сдерживающим фактором и "заставит компании работать добросовестно на постоянной основе, а не только в период проверок".