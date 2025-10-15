"Ведомости": "Москвич" может запустить производство новой модели M70 в 2025 году

Первые автомобили планируют собрать уже в декабре, сообщил представитель дилера

Сборка авто на заводе "Москвич" © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. "Москвич" может начать крупноузловую сборку новой модели автомобилей M70 до конца 2025 года. В начале 2026 года завод может запустить ее продажи, сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники.

По словам источника газеты в крупном дилерском холдинге, первые автомобили новой модели "Москвича" планируется собрать в декабре 2025 года. Планы по запуску ее продаж были обозначены уже в этом году на встрече дилеров марки с генеральным директором завода Хансом-Петером Мозером, добавил источник "Ведомостей".

Как сообщил представитель дилера "Рольф" изданию, компания выиграла тендер на две локации для продажи новой модели кроссовера. В рамках этого создадут отдельное юридическое лицо, а также подпишут дилерский договор.

Согласно данным источника газеты, на заводе "Москвич" могут также локализовать производство семиместного кроссовера M90.

Французская компания Renault владела московским автозаводом с 1998 года. В марте 2022 года она объявила, что закрывает предприятие и покидает российский рынок. Столичный завод "Рено Россия" стал собственностью правительства Москвы. В настоящее время завод переименовали в АО "Московский автомобильный завод "Москвич". Серийная сборка авто на заводе "Москвич" началась 23 ноября 2022 года.