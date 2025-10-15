Яшина: восстановление внешнего питания ЗАЭС остается важной задачей

Несмотря на наличие резервов, восстановить основную линию питания необходимо, отметила директор по коммуникациям станции

Запорожская АЭС © Алексей Коновалов/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Восстановление внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС остается важной задачей, несмотря на надежную работу резервных источников электропитания. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Конечно, несмотря на наличие резервных мощностей, важной задачей остается восстановление внешнего электропитания объекта. Комментировать сроки восстановления внешнего энергоснабжения станции мы пока не можем в связи с деликатностью и сложностью оперативной обстановки", - ответила она на вопрос о сроках начала и завершения ремонта поврежденных высоковольтных линий атомной станции.

Яшина добавила, что как только позволит ситуация, сотрудники станции "совместно со специалистами готовы оперативно приступить к необходимым ремонтно-восстановительным работам".

Она также отметила, что ЗАЭС обеспечивает надежное энергоснабжение собственных нужд за счет резервных дизель-генераторов. Их бесперебойная работа продолжается уже три недели. Все параметры безопасности находятся на постоянном и тщательном контроле.

Запорожская АЭС уже три недели работает на аварийных дизель-генераторах, поскольку все линии внешнего энергоснабжения повреждены в результате боевых действий и не функционируют. Последняя, высоковольтная ЛЭП 750 кВ "Днепровская" повреждена из-за обстрела ВСУ 23 сентября, специалисты не могли приступить к ее восстановлению из-за обстрелов противника. Еще одна линия, 330 кВ "Ферросплавная-1" отключена с 7 мая, повреждение находится на подконтрольной Украине территории на правом берегу Днепра. 9 октября в МАГАТЭ заявили, что процесс восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС начался после контактов агентства с российской и украинской сторонами.