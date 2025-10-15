SuperJob: новогодние каникулы невыгодно продлевать за счет отпуска

Это чревато снижением дохода за январь, пояснил руководитель юридической практики сервиса Александр Южалин

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россияне, которые планируют продлить новогодние каникулы в 2026 году за счет отпуска, могут потерять в своем доходе за январь. Об этом ТАСС сообщил руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

"Если вы хотели бы продлить новогодние каникулы в 2026 году за счет отпуска, нужно учесть, что вы потеряете в этом случае в своем доходе за январь", - сказал он.

Если хочется подлить новогодние праздники, то выгоднее это делать за счет декабря - то есть использовать отпуск до нового года, пояснил Южалин.

Он уточнил, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск в этом месяце работникам, которые получают оклад. Так, январь - самый неприбыльный в этом плане месяц в году.