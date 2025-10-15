Эксперт Крук: запасов месторождения редкоземов в Якутии хватит на сотни лет

Директор Института геологии и минералогии СО РАН отметил, что в регионе именно тот профиль редкоземельных металлов, который сейчас наиболее востребован в промышленности

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

НОВОСИБИРСК, 15 октября. /ТАСС/. Запасов редкоземельных металлов в Томторском месторождении, которое располагается в Якутии, хватит на сотни лет даже при взрывном росте их потребления. Таким мнением с ТАСС поделился директор Института геологии и минералогии СО РАН Николай Крук.

Ранее "Роснефть" стала 100-процентным владельцем ООО "Восток инжиниринг", которое является держателем лицензии на месторождение. Весной глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев сообщал, что реализация Томторского редкоземельного проекта должна начаться в ближайшие годы.

"Это действительно уникальные руды, это запасы, которых хватит на сотни лет даже при взрывном росте потребления редкоземельных металлов. Более того, там именно тот профиль редкоземельных металлов, который сейчас наиболее востребован в промышленности", - сказал директор ИГМ СО РАН.

Ученый пояснил, что редкоземельные металлы включают в себя 14 разных элементов, при этом часть из них встречается в больших количествах, а другая часть - в гораздо меньших концентрациях. При этом, например, такого элемента как церий, который используется в металлургии, сейчас на рынке избыток. "Уже переизбыток настолько, что из него уже делают полировальные пасты, а вот празеодим, неодим, самарий - это элементы, которые идут прежде всего на создание сверхсильных магнитов, и вот в них потребность достаточно высокая. В томторских рудах они как раз обогащены средней частью спектра. Их можно добывать достаточно эффективно", - отметил Крук.

По мнению ученого, добычу редкоземельных металлов в России осложняет отсутствие потребления внутри страны. Это связано с тем, что переработка сырья происходит за пределами России. "Производств, которые бы потребляли редкозем и производили конечную продукцию в России, крайне мало. Нам необходимо создание собственных мощностей по разделению и глубокой переработке, а также создание заводов, которые из этих элементов делают конечную продукцию", - добавил эксперт.

Томторское месторождение - одно из крупнейших месторождений редкоземельных металлов в мире. Прогнозные ресурсы составляют 154 млн тонн руды с очень высоким содержанием оксидов 10 редкоземельных элементов, в том числе ниобия, тербия, иттрия и скандия. Запасы содержат около 30 млн тонн руды и 82 тыс. тонн монацитового концентрата. Содержание оксида редкоземельных металлов в руде является одним из самых высоких в мире - 10%, оксида ниобия - 4,5%.