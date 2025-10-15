В ОП предложили повысить лимит дохода для самозанятых до 3 млн рублей

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб пояснил, что инфляция в последние годы росла, а предел заработка не повышали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Лимит дохода для самозанятых должен быть повышен с нынешних 2,4 млн рублей до 3 млн. рублей. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

"Есть предложение повысить лимит дохода для самозанятых до 3 млн рублей. Если взять реальную инфляцию и нынешние цены, расходы на материалы, то [лимит] необходимо повышать. Это позволит избежать ухода в тень и будет некой справедливостью [для самозанятых]", - сказал Гриб.

Он отметил, что инфляция за прошедшие годы выросла, а лимит не повышался. "В любом случае, доходы, которые мы регулируем, надо повышать, как минимум, на уровень официальной инфляции, если не более. С учетом, что это общий доход за весь год", - уточнил Гриб.

По его словам, многие из самозанятых имеют семьи, детей. "Для них это важный источник дохода и есть необходимость также вместо налога в 4% и 6% ввести единый налог в 5% независимо от того, это юридические или физические лица", - сказал Гриб. Он подчеркнул, что это будет хорошей поддержкой в нынешней непростой экономической ситуации, "особенно семей с детьми".

В 2025 году планка максимального годового дохода для плательщиков НПД (налог на профессиональный доход) остается на прежнем уровне - 2,4 млн рублей. При превышении этого лимита самозанятый теряет свой статус и должен перейти на другой налоговый режим. Ставка налога зависит от того, от кого пришли деньги: 4% - если платит физлицо; 6% - если получили доход от ИП или организации. Налог не начисляется, если доходов не было.