ОКБ: количество и объем выдач POS-кредитов в сентябре сократились на 44%

Средний чек товарного кредитования не изменился с 2024 года, сообщили в пресс-службе бюро

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Количество и объем выдач POS-кредитов в сентябре этого года сократились на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 208,88 тыс. на сумму 13,43 млрд руб. (в 2024 г. - 375,19 тыс. на 23,99 млрд руб.). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, средний чек товарного кредита за год не изменился и составил 64 тыс. руб. При этом средний срок кредитования сократился на 8 месяцев и составил 14 месяцев (в сентябре 2024 г. - 22 месяца).

По сравнению с результатами августа количество выдач товарных кредитов в сентябре снизилось на 4%, объем - на 7% (в августе - 217,08 тыс. кредитов на 14,43 млрд руб.). Средний размер POS-кредита в августе был на 2 тыс. выше - 66 тыс. руб., средний срок остался без изменений.

Кроме того, всего за девять месяцев 2025 г. было выдано 1,7 млн POS-кредитов на 109,77 млрд руб., в среднем за месяц на 12,2 млрд руб. Количество выдач по сравнению с аналогичным периодом прошлого сократилось на 59%, объем - на 58% (с января по сентябрь 2024 г. - 4,13 млн кредитов на 259,8 млрд руб., в среднем за месяц на 28,87 млрд руб.).

Полная стоимость кредита (ПСК) в POS-кредитовании в сентябре снизилась до 25,6%. В августе показатель был равен 26,42%. На начало октября ПСК в сегменте товарных кредитов составила 25,45%.

В топ-5 регионов по объему выдач POS-кредитов в сентябре вошли: Москва - 16,93 тыс. кредитов на 1,33 млрд руб., Московская область - 13,25 тыс. кредитов на 990,59 млн руб., Санкт-Петербург - 8,18 тыс. кредитов на 597,19 млн руб., Краснодарский край - 8,31 тыс. кредитов на 533,13 млн руб. и Свердловская область - 6,46 тыс. кредитов на 407,75 млн руб. Самые крупные товарные кредиты оформляли в сентябре жители Чеченской Республики - в среднем 90 тыс. руб., Республики Тува - 80 тыс. руб. и Москвы - 79 тыс. руб. А самый длительный срок POS-кредитования в сентябре установлен в Туве - в среднем 16 месяцев, самый короткий - 10 месяцев - в Крыму.