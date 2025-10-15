Эксперт Любин: цены на элитное жилье в Сочи достигли исторического максимума

Генеральный директор федерального девелопера премиальной недвижимости Parade Development отметил, что при этом продажи в премиальном сегменте региона остаются стабильными

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Средняя цена квадратного метра на рынке элитной недвижимости Черноморского побережья Краснодарского края в сентябре 2025 года выросла на 18% в сравнении с прошлогодними показателями, а в Сочи стоимость "квадрата" достигла исторического максимума - 2,16 млн рублей, сообщил ТАСС генеральный директор федерального девелопера премиальной недвижимости Parade Development Антон Любин. При этом продажи в премиальном сегменте региона остаются стабильными.

"Рынок элитной недвижимости на Черноморском побережье демонстрирует более устойчивые показатели (в сравнении с рынком жилья массового сегмента - прим. ТАСС). По данным экспертов, продажи в премиальном сегменте остаются стабильными, а средняя цена квадратного метра в сентябре 2025 года выросла почти на 18% по сравнению с сентябрем 2024-го, - сказал собеседник агентства. - В ряде локаций региона был зафиксирован значительный рост: в Сочи по итогам первого полугодия стоимость квадратного метра достигла исторического максимума: 2,16 млн руб./кв. м (+4% г/г)".

В то же время в Геленджике цена "квадрата" в премиальном сегменте выросла на 25% и достигла 1,1 млн рублей. По мнению эксперта, это говорит о сохранении спроса на дорогие объекты на высоком уровне и об устойчивом интересе к жилью премиум-класса.

Сам же рост цен, отметил Любин, связан с ограниченным объемом качественного предложения и с высокой инвестиционной привлекательностью прибрежных проектов. Кроме того, ограниченный земельный банк в ряде локаций на побережье под строительство поддерживает высокие ценовые уровни: к началу осени 2025 года стоимость квадратного метра в Сочи варьируется от примерно от 264 тыс. до 1,2 млн рублей в зависимости от класса и локации объекта.

Любин также подчеркнул, что основным мотивом покупателей остается инвестиционная составляющая: около 80% клиентов в сегменте элитной недвижимости Черноморского побережья рассматривают покупку такого жилья как инструмент капиталовложения. По словам эксперта, схожая тенденция наблюдается в целом по стране.

"Более 80% частных инвесторов по-прежнему отдают предпочтение жилой недвижимости как наиболее надежному способу сохранения и приумножения капитала. Это подтверждает и растущий интерес к объектам инвестиционного назначения на курортах Краснодарского края и юга России - прежде всего к квартирам, рассчитанным на краткосрочную аренду и получение стабильного дохода", - заключил Любин.

Краснодарский край занимает второе место в России и первое в ЮФО по объемам ввода в эксплуатацию жилья. По итогам 2024 года регион стал одним из лидеров по общему объему строительных работ, обеспечив 3,3% от общероссийского показателя. Объем работ в крае за прошлый год достиг 554,8 млрд рублей, что на 14,3% больше, чем в 2023 году, а всего за год было введено в эксплуатацию 32 704 здания.