"Ведомости": выкуп долгов МФО коллекторами побил трехлетний рекорд

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Покупки просроченных долгов микрофинансовых организаций (МФО) коллекторами за девять месяцев 2025 года составили рекордные за три года объемы. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на совместное исследование сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect и ПКБ.

Согласно данным исследования, которое есть в распоряжении газеты, коллекторы за девять месяцев 2025 года купили просроченных долгов МФО на 82,7 млрд руб., что выше показателя за этот же период 2024 года на 26,45% и на 74,47% значения 2023 года. К тому же, в третьем квартале покупки просроченных долгов МФО составили 33,3 млрд руб., что на 42% выше показателя за аналогичный период 2024 года и более чем в два раза больше показателя третьего квартала 2023 года.

Как пояснила изданию коммерческий директор ID Collect Татьяна Волегова, рекордные показатели связаны с высокой покупательской активностью, а именно выходом в этот сегмент новых покупателей в 2025 году. При этом покупку просроченных долгов МФО возобновили агентства, которые долгое время этим не занимались.