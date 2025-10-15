Роспотребнадзор предлагает ужесточить основания для продажи БАДов

Согласно проекту, реализация товара будет запрещена, если он не прошел государственную регистрацию, содержит запрещенные вещества и имеет недостоверную информацию о продукте и изготовителе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор предлагает установить новые требования, по которым продажа биологических активных добавок (БАД) будет запрещена. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, продажа БАДов будет запрещена, если они не прошли государственную регистрацию, содержат запрещенные в РФ вещества, имеют в составе превышающие законом значения нормируемых веществ, а также при наличии недостоверной или отсутствии необходимой законом информации о продукте и изготовителе. К тому же предлагается запретить торговлю БАДами под видом пищевых добавок.

Ввести приказ в силу предлагается с 1 марта 2026 года до 1 марта 2032 года.

В августе Министерство здравоохранения России разработало проект постановления правительства, согласно которому в стране могут быть установлены требования к качеству и эффективности БАДов к пище. На основе критериев будет формироваться перечень БАДов, которые могут назначаться лечащими врачами.