В России снизились продажи зимних шин в сентябре из-за теплой погоды

Число покупок сезонной резины сократилось на 12%, говорится в совместном исследовании сервисов ЮKassa и аналитического центра "Чек Индекс"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Число покупок зимних шин для легковых автомобилей в России в сентябре 2025 года сократилось на 12% по сравнению с тем же месяцем 2024 года из-за теплой погоды во многих регионах страны. Об этом говорится в совместном исследовании сервисов ЮKassa и аналитического центра "Чек Индекс". Текст имеется в распоряжении ТАСС.

"В сентябре 2025 года число покупок шин для легковых автомобилей снизилось на 12% год к году, при этом средний чек вырос на 5%, до 8 170 рублей. <…> Аномально теплая и сухая погода в сентябре во многих регионах страны позволила автолюбителям отложить смену шин", - отмечается в исследовании.

По данным аналитиков, на снижение спроса также повлияла общая конъюнктура автомобильного рынка, в частности снижение объемов продаж машин.

При этом автовладельцы стали более избирательно подходить к выбору товаров и обращать больше внимания на качество. Так, в период с 16 по 30 сентября 2025 года оборот в сегменте сезонных шин вырос вдвое, как и число оплат, а средний чек не изменился и составил 38 081 рубль, отмечают эксперты.

За аналогичный период оборот в сегменте автозапчастей и аксессуаров вырос на 6% по сравнению с теми же числами августа. Число оплат не изменилось, а средний чек увеличился на 5% и составил 6 936 рублей, сказано в исследовании.

По словам руководителя отдела продаж ЮKassa Никиты Цоя, критически важные покупки совершаются массово, а плановое обслуживание происходит более вдумчиво и основательно. "В один заказ теперь чаще попадают не только детали для ремонта, но и сопутствующие сезонные товары - от незамерзающей жидкости до новых щеток стеклоочистителя. Стабильность среднего чека в шинном сегменте тоже говорит о прагматичном подходе: покупатели выбирают проверенные ценовые категории, не экономя на безопасности, но и не переплачивая за премиальные бренды без необходимости", - отметил он.