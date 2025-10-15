"Туту": спрос россиян на полеты в Китай после отмены виз вырос на 60%

В среднем билеты в КНР и обратно обойдутся в 75,4 тыс. рублей, говорится в исследовании сервиса

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Спрос россиян на перелеты в Китай вырос за месяц с 15 сентября по 15 октября на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в связи с отменой виз для туристов из РФ. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий "Туту", с которым ознакомился ТАСС.

"В первый месяц безвизового режима спрос на перелеты в Китай увеличился на 60% по сравнению с прошлым годом. С 15 сентября по 15 октября каждый второй билет (53%) в Китай купили с отправлением из Москвы. Далее следуют Владивосток (10%), Санкт-Петербург, Красноярск и Новосибирск (по 5%). При этом спрос на перелеты из Владивостока, Новосибирска и Казани вырос в три раза", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, средний чек за билет туда-обратно составил 75,4 тыс. рублей - на 17% дороже, чем месяцем ранее.

За месяц безвизового режима отели в Китае стали бронировать на 84% чаще по сравнению с 2024 годом, а в материковой части - в два раза. Средняя стоимость забронированной ночи снизилась на 7% - до 8,1 тыс. рублей. Спрос на жилье среди соло-путешественников и пар вырос в два раза. При этом почти половину (47%) путешествий в республику в первый безвизовый месяц совершили миллениалы.

"Особенно быстро реагирует молодая аудитория: интерес к перелетам в Китай среди зумеров увеличился на 84%. Такая динамика повлияла и на цены. Статистика "Туту" показывает, что выгоднее всего лететь в Китай в мае - августе, а также в ноябре и декабре. Например, минимальные цены на октябрьские рейсы начинаются от 50 тыс. рублей, а на ноябрь и декабрь можно найти перелеты за 35-40 тыс. рублей", - объяснил заместитель директора по развитию авиарынка сервиса путешествий "Туту" Артем Кузьмин.

По данным сервиса, в первый месяц безвизового режима треть россиян (31%) выбрала Пекин. В пятерку популярных направлений также вошли Шанхай (22%), Гуанчжоу (14%), Харбин (10%) и Шэньчжэнь (5%).