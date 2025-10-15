Власти КНР: производители микросхем Тайваня "растеряны" из-за США

Официальный представитель канцелярии по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что на производство чипов влияет протекционизм Соединенных Штатов

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 15 октября. /ТАСС/. Тайваньские производители микросхем пребывают в растерянности в связи с усилением протекционистского давления Соединенных Штатов. Об этом заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.

"Предприятия ведущей отрасли Тайваня, по идее, должны быть уверенными в себе, спокойными, с легкостью функционировать, однако сейчас они в растерянности: мечутся, спотыкаются и падают", - прокомментировал он на пресс-конференции ситуацию в указанном секторе экономики острова.

По словам официального представителя, заявления высокопоставленных чиновников США по поводу сотрудничества с Тайванем в очередной раз демонстрируют приверженность Вашингтона принципу "Америка прежде всего". "Это также показывает абсурдность утверждений администрации [правящей на острове] Демократической прогрессивной партии (ДПП) о том, что отношения между США и Тайванем находятся на лучшем уровне в истории", - подчеркнул он.

Как отметил Чэнь Биньхуа, "безоговорочные уступки" ДПП Соединенным Штатам "лишь провоцируют неустанные посягательства и использование слабых мест" Тайваня американской стороной. Он напомнил, что производство микросхем - самая конкурентоспособная отрасль острова, однако под нажимом США она превратилась в "уязвимый сектор".

"Это результат стремления администрации ДПП добиться независимости [от материкового Китая], опираясь на внешние силы, что проявляется в беспринципном подчинении Соединенным Штатам и безграничном предательстве [в отношении населения] Тайваня", - подытожил официальный представитель.

Ранее министр торговли США Говард Латник предложил тайваньским предприятиям производить на острове только 50% микросхем, в которых нуждается американская экономика, а выпуск оставшейся части перенести на территорию Соединенных Штатов. Прежде Вашингтон обложил 20-процентными пошлинами товары с Тайваня, продукция которого к тому же подпадает под тарифы на импортные полупроводники.