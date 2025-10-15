В Мирнинском районе Якутии пилотную добычу гелия планируют начать в 2026 году

Комплекс по извлечению гелия из природного газа будет расположен на территории Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 15 октября. /ТАСС/. Власти Якутии планируют начать пилотную добычу гелия на комплексе в Мирнинском районе в 2026 году, выйти на проектную производительность - в 2028 году. Об этом сообщил министр экономики Якутии Петр Попов, выступая в Государственном собрании республики.

"В Мирнинском районе формируется переработка природного газа в гелий. Начало пилотной добычи запланировано на 2026 год, выход на проектную производительность - в 2028 году", - сказал Попов в ходе публичных слушаний по проекту закона о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годы.

Впервые о проекте сообщили в 2023 году. По данным регионального правительства, комплекс по извлечению гелия из природного газа будет расположен на территории Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения и будет использовать газ, добываемый АО "Алроса-газ". Комплекс должен стать первым в Якутии.

Ранее сообщалось, что начало пилотной добычи гелия запланировано на 2025 год, выход на производственные мощности - в 2028 году.