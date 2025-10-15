Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

Индексы Мосбиржи и РТС опускались на 0,13%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует снижение ведущих индексов. Курс юаня также снижался в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,13% - до 2 538,26 и 1 000,02 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 5,95 коп. - до 11,0245 рубля.

К 10:16 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на отметке в 2 535,47 (-0,24%) индекс РТС составлял 998,92 пункта (-0,24%). В это же время курс юаня опускался до 11,0475 рубля (-3,65 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,16% и находился на уровне 2 545,65 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.