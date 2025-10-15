В госпрограмму "Строительство" включили новые объекты здравоохранения и АПК

В рамках программы планируется возвести комплекс зданий в Екатеринбурге для Уральского НИИ охраны материнства и младенчества, медблок для создания клинического центра ионной углеродной терапии и реконструировать и реконструировать здание для размещения прототипа импульсного источника нейтронов в Протвино

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Правительство России расширило перечень мероприятий государственной программы "Строительство", распространив их на развитие сфер здравоохранения, агропромышленного комплекса (АПК) и научно-технологического потенциала страны. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"В перечень проектов, которые будут реализованы с использованием средств федерального бюджета в рамках комплексной государственной программы "Строительство", добавлены мероприятия, направленные на развитие здравоохранения, агропромышленного комплекса и научно-технологического потенциала страны", - говорится в сообщении.

Так, в рамках программы планируется возвести комплекс зданий в Екатеринбурге для Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества, а также медицинский блок для создания клинического центра ионной углеродной терапии. Запланирована реконструкция здания для размещения прототипа импульсного источника нейтронов в городе Протвино Московской области.

"Также добавлен проект по реконструкции Куйбышевского обводнительно-оросительного канала (вторая очередь) в Самарской области. Он будет реализован в рамках госпрограммы вовлечения в оборот сельскохозяйственных земель и развития мелиоративного комплекса", - добавили в кабмине.

Как отмечал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, госпрограмма "Строительство" способствует "устойчивому развитию строительной отрасли и достижению национальных целей развития страны". "Она позволяет концентрировать ресурсы на ключевых объектах, обеспечивая их своевременный ввод, а также наиболее эффективное использование бюджетных средств", - приводит пресс-служба слова вице-премьера.

Приоритетом программы, указал Хуснуллин, является социальная сфера. В качестве примера он привел строительство и реконструкцию более 100 объектов здравоохранения. "Среди них детские реабилитационные центры в Евпатории и Новосибирской области и другие значимые учреждения, которые позволят вывести медицинскую помощь на новый уровень", - уточнил замглавы кабмина.

Перечень планируемых к строительству в рамках госпрограммы объектов утвержден в 2023 году, он актуализируется каждый год. В него включены приоритетные проекты, стоимость которых превышает 3 млрд рублей и на реализацию которых выделяются средства из федерального бюджета. "В перечень таких объектов входят крупные социальные учреждения - медицинские, спортивные и образовательные центры, музеи, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры", - пояснили в правительстве.