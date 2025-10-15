ЦБ видит плавный выход экономики России из перегрева
07:14
обновлено 07:23
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Поступившие данные показывают, что российская экономика плавно выходит из перегрева 2024 года. Ситуация развивается согласно макропрогнозу Банка России, заявил в Госдуме зампред ЦБ Алексей Заботкин.
"Сохранение высокой занятости при постепенном замедлении темпа роста цен и снижении инфляции позволяют утверждать, что реализуется сценарий плавного выхода из перегрева прошлого года, и ситуация развивается в целом в русле нашего макроэкономического прогноза на этот год", - сказал он.