ЦБ видит плавный выход экономики России из перегрева

На это указывают сохранение высокой занятости при постепенном замедлении темпа роста цен и снижении инфляции, объяснил зампред Центробанка Алексей Заботкин

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Поступившие данные показывают, что российская экономика плавно выходит из перегрева 2024 года. Ситуация развивается согласно макропрогнозу Банка России, заявил в Госдуме зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Сохранение высокой занятости при постепенном замедлении темпа роста цен и снижении инфляции позволяют утверждать, что реализуется сценарий плавного выхода из перегрева прошлого года, и ситуация развивается в целом в русле нашего макроэкономического прогноза на этот год", - сказал он.