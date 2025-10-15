Минэнерго положительно оценивает спрос на уголь

Ведомство видит перспективы развития угольной отрасли, отметил замминистра энергетики Дмитрий Исламов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Минэнерго РФ видит перспективы в развитии российского угольного сектора. В будущем спрос на уголь будет расти, заявил замминистра энергетики Дмитрий Исламов, выступая на Российской энергетической неделе.

"Я бы хотел сказать, что Министерство энергетики видит перспективы развития угольной отрасли. Мы оцениваем положительно спрос [на уголь], который будет расти в будущем в абсолютном выражении", - сказал он.

Исламов подчеркнул, что на текущий момент угольная генерация является наиболее надежной и стабильной. "Уголь обеспечивает решение одной из важнейших задач нашей энергетики - обеспечение теплом, особенно регионов Сибири и Дальнего Востока. И уголь является одним из самых низких по стоимости и общедоступным источником энергии, что является важнейшим фактором при формировании цены на электроэнергию", - отметил замминистра.

